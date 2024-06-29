Под Орлом осудили мошенника в медицинской маске

Деньги у потерпевших мужчина выманивал по телефону.

Глазуновский районный суд Орловской области признал жителя Верховского района виновным по трем эпизодам преступной деятельности. Мужчина попался на хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, то есть на мошенничестве. Аферист использовал схему, давно известную правоохранителям. Как установили следствие и суд, преступную деятельность он начал в феврале 2024 года, «действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, посредством системы мгновенного обмена сообщениями Telegram».

Как пояснили в пресс-службе суда, подсудимый обманом выманил деньги у жителей Болховского, Мценского и Глазуновского районов. Аферист связывался с потенциальными жертвами и рассказывал им известную историю: мол, их родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия, и теперь срочно нужны деньги. Якобы пострадавшему в ДТП можно выплатить компенсацию за нанесенный ущерб, и тогда не будет уголовного дела.

«Подсудимый, получив информацию о готовности потерпевшего отдать деньги, приезжал к потерпевшим домой, одевал медицинскую маску с целью сокрытия своих преступных действий и сообщал потерпевшим о необходимости передать ему деньги, то есть продолжал обманывать потерпевших, забирал указанную сумму, – следует из информации пресс-службы Глазуновского районного суда. – Денежными средствами подсудимый распоряжался вместе с неустановленными лицами по своему усмотрению, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб на общую сумму 759 000 рублей».

Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью, но от дачи показаний отказался в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Он был признан виновным по частям 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. в зачет ему пошли явка с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном. Отягчающих вину обстоятельств установлено не было. В результате мошенник получил 4 года принудительных работ с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»