Сотрудникам МЧС не понравилась сигнализация в Мезенском колледже

Она была смонтирована с нарушением лицензионных требований.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Главного управления МЧС по Орловской области к индивидуальному предпринимателю. Ведомство просило привлечь бизнесмена к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ. В судебном заседании ИП вину признал. В письменном отзыве он указал, что часть неисправностей уже устранена, и пояснил, что является «малым предприятием». Поэтому просил назначить минимально возможный административный штраф.

Как следует из материалов дела, нарушения были выявлены при проведении плановой выездной проверки в Мезенском педагогическом колледже. Было установлено, что индивидуальный предприниматель нарушил требования при осуществлении лицензируемой деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. В суде представители ГУ МЧС представили список нарушений.

Например, емкость аккумуляторной батареи, установленной в приборе противопожарной защиты, оказалась недостаточной. По закону бесперебойная работа должна обеспечиваться в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. В данном случае мощности аккумулятора на такое время не хватало. Также было установлено, что автоматической пожарной сигнализацией не защищено подсобное помещение на первом этаже.

В одном из учебных кабинетов проверяющие не нашли второго пожарного извещателя, хотя по регламенту он должен там находиться. «В горячем цеху на базовом основании отсутствует дымовой пожарный извещатель», – следует материалов дела. Кроме того, проверяющие сослались на результаты учений – в ходе проверки была проведена имитация пожара в горячем цеху пищеблока. Она показала, что «система пожарной сигнализации не обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления на включение системы оповещения».

Были выявлены и другие нарушения. Арбитражный суд решил привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей.

ИА «Орелград»