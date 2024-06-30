По дороге на Судбище артефактов не нашли

Эксперты дали добро на реконструкцию дороги «Хомутово – Красная Заря – Судбище».

В Орле в рамках общественной экспертизы завершился прием предложений по планируемому в Новодеревеньковском районе проекту реконструкции мостового перехода через реку Лазавку на автомобильной дороге «Хомутово – Красная Заря – Судбище». Из сводки следует, что в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы предложения не поступали. Ранее эксперты своим актом выдали положительное заключение на реализацию проекта. Еще ранее участок реконструкции обследовали археологи.

Из акта государственной историко-культурной экспертизы следует, что была проведена разведка зоны строительства и реконструкции дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Новодеревеньковском, Краснозоренском и Ливенском районах. Провели ее археологи ООО «Научно-производственный центр «Древности». В частности, археологическая разведка на земельном участке в Новодеревеньковском районе протяженностью 50 метров.

В ходе обследования было заложено три разведочных шурфа размерами 1х1 метр, показавшие отсутствие признаков культурного слоя. Ближайшие к землеотводу в зоне реконструкции автомобильной дороги памятники археологии располагаются на расстоянии 250 и более метров. Это означает, что в зону реконструкции они не попадают. Из отчета следует, что археологи проводили поиски артефактов также на поверхности, но не нашли и таковых.

«Шурфы были ориентированы по сторонам света, выкапывались на глубину всей толщи почвенного горизонта (в двух случаях до уровня грунтовых вод), – говорится в отчете археологов. – Снятие слоев осуществлялось пластами толщиной 0,2 метра с тщательной переборкой грунта и горизонтальной зачисткой поверхности нижележащего пласта. После зачистки основания материка проводился «контрольный прокоп». Завершающим этапом полевых работ стала рекультивация шурфов. Все наблюдения заносились в полевой дневник. Поскольку культурного слоя найдено не было, эксперты разрешили реконструкцию моста.

Напомним, что в 1555 году произошла Судбищенская битва между русским и татарским войсками. В последние годы археологи проводят на ее месте полевые работы, найдено большое количество артефактов. В июне 2021 года выявленный объект был поставлен на учет управлением по охране объектов культурного наследия Орловской области как «Стоянка / Судбищенская битва 1555 г.».

Археологические работы проводятся и в других местах, в том числе в Орле в районе Красного моста и на стрелке, в Новосильском, Кромском и Болховском районах. Прошлой осенью в фонды Орловского краеведческого музея были переданы находки полевых сезонов 2021-2023 годов. Как сообщал музей, большинство переданных предметов относятся к эпохе раннего средневековья (XI-XII вв.): пряслица, наконечники стрел, подвеска в виде топорика, лунница, вислая свинцовая печать и др. Всего в фонды музея тогда был передан 41 предмет, включая единичные предметы более поздних эпох: рубль эпохи Петра I, 2 копейки 1801 года и крест-мощевик.

ИА «Орелград»