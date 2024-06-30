Под Орлом признали незаконной информацию об ответах на ЕГЭ

Соответствующие иски подала Ливенская межрайонная прокуратура.

Ливенский районный суд Орловской области признал запрещенной к распространению в РФ информацию об ответах по ЕГЭ и ОГЭ 2024 года по предметам «Русский язык», «Литература», «Математика», «География» и «Химия». Ответы нашлись на одной из сайтов в Интернете. Как пояснили в пресс-службе суда, иски о запрете такой информации подала Ливенская межрайонная прокуратура, выступившая в интересах неопределенного круга лиц. Сомнительный контент был обнаружен в рамках планового мониторинга Сети.

Прокурор в иске указал, что информация об ответах на экзаменационные вопросы не была бесплатной. Некие дельцы на нескольких сайтах фактически продавали «варианты контрольных измерительных материалов и ответов по ЕГЭ и ОГЭ 2024 года». Доступ на сайты не был ограничен, не требовал предварительной регистрации и пароля. Это означает, что ознакомиться с содержанием указанных страниц мог любой пользовать. Кроме того, можно было скопировать информацию в электронном виде.

«Указанные сайты предлагают скачивание любым гражданином ответов по ЕГЭ и ОГЭ 2024 года, – следует из сообщения пресс-службы Ливенского районного суда. – При перемещении по сайту пользователь сети «Интернет» может в свободном доступе ознакомиться с отзывами о получении информации ограниченного распространения; перечнем регионов Российской Федерации, для которых предлагается получение контрольно-измерительных материалов и ответов на ОГЭ 2024 года».

Суд, как и прокуратура, пришел к выводу о том, что распространение указанной информации противоречит целям и задачам действующего законодательства в сфере образования в Российской Федерации. Прокурор просил признать содержание сомнительных сайтов информацией, распространение которой на территории РФ запрещено. Исковые требования были удовлетворены. Суд отметил при этом, что размещение экзаменационных материалов и ответов не только противоречит установленным законом запретам, но и «побуждает неопределенный круг лиц к совершению административных правонарушений и способствуют их совершению». Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, хотя сложно себе представить, что владельцы сайтов на это решатся.

ИА «Орелград»