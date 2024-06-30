Результаты проверки мценского ДК направлены в прокуратуру

Аудиторы выявили примерно полсотни нарушений.

Контрольно-счетная палата города Мценска отчиталась о результатах проверки исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Мценский Дворец культуры». В частности, проверялись законность и эффективность использования бюджетных средств, выделенных на содержание ДК в 2021-2023 годах. По итогам проверки руководству учреждения было выдано предписание, а информация о ее результатах была направлена не только главе города и в Мценский горсовет народных депутатов, но и в Мценскую межрайонную прокуратуру.

В отчете фигурирует без малого 50 нарушений, выявленных аудиторами. Так, одной из претензий стало то, что учреждение необоснованно отнесло на забалансовый счет инвентарные объекты стоимостью свыше 3000 рублей, в том числе газоны, тротуары из плитки, автостоянку, велодорожки и детские площадки. Всего на забалансовый учет было переведено 58 объектов стоимостью менее 10 000 рублей за единицу. Но аудиторы выяснили, что на забалансовый счет, например, был переведен двухместный автомобиль стоимостью 19 100 рублей.

«Велосипедная дорожка асфальтобетонная, площадка с покрытием резиновая крошка, тротуар из плитки учтены в штуках, а не в квадратных метрах, – следует из отчета КСП. – Стоимость велосипедной дорожки асфальтобетонной составляет 1,262 миллиона рублей, площадки с покрытием из резиновой крошки – 322,16 тысячи рублей, тротуара из плитки – 2,612 миллиона рублей».

Тротуар из плиток площадью 903,4 квадратных метра был передан мэрией ДК в оперативное пользование, но в учете учреждения по оборотной ведомости за 2022 год данный объект не был учтен. Вопросы возникли и к списанию объектов. КСП выяснила, что администрации города Мценска разрешила ДК списать 306 кустарников барбариса на сумму 212,88 тысячи рублей, который «пришел в негодность вследствие физического износа». Но согласно оборотной ведомости нефинансовых активов данное движимое имущество на балансе Дворца культуры не числилось.

Списан был и детский игровой комплекс с песочницей – по версии КСП, без заключения комиссии и указания причин списания. Комплекс был введен в эксплуатацию 27 января 2023 года, а его стоимость, указанная в документах, составляла 1 рубль. При проверке правильности учета недвижимого имущества были выявлены расхождения по данным выписки из реестра муниципальной собственности и данным бухгалтерского учета по количеству объектов и их балансовой стоимости. По мнению КСП, не учтено имущество на сумму 26,767 миллиона рублей.

В ходе проверки было установлено, что в проверяемый период Дворец культуры заключил 256 договоров на сумму 17,83 миллиона рублей. Оказалось, что договоры были заключены неконкурентным способом, то есть с единственным поставщиком. Аудиторы, изучив закупки, заподозрили, что имели место случаи искусственного дробления единого заказа и ухода от проведения торгов, то есть конкурентной закупки.

«Фактически данные договоры образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными договорами для формального соблюдения ограничения, предусмотренного законом», – так считают в КСП. Были выявлены и другие нарушения.

ИА «Орелград»