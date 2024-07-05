Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с ребёнком-инвалидом

5.7.2024 | 15:43 Закон и порядок, Новости

Его мать сообщила, что юного орловца не обеспечили медизделиями.

Фото: ИА «Орелград»

Жительница Орловской области обратилась с жалобой в Информационный центр Следственного комитета России. По её словам, она не может получить тест-полоски для глюкометра, необходимые её 10-летнему сыну.

Ребёнок признан инвалидом. Однако тест-полоски выдаются женщине нерегулярно. В последний раз орловчанка получала их около двух месяцев назад.

«В аптеке они поставлены на отсроченное обеспечение», – пояснили в Информационном центре СКР.

Сейчас эту информацию проверяет региональное Управление ведомства. Глава Следственного комитета поручил начальнику орловского подразделения Петру Юдину доложить о её результатах – причём как о предварительных, так и об окончательных.

ИА «Орелград»


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