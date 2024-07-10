Главу орловского фонда капремонта оштрафовали

10.7.2024 | 16:11 ЖКХ, Новости

Об этом сообщили в прокуратуре.

Владимир Слизовский (справа). Фото: ИА «Орелград»

Нарушение выявило подразделение надзорного ведомства по Железнодорожному району.

Как оказалось, фонд капитального ремонта Орловской области слишком неторопливо рассматривал обращения граждан и направлял ответы отправителям. Организация нарушала сроки, установленные законодательством.

В отношении главы орловского фонда возбудили административное дело. В итоге его оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Напомним, данную должность занимает Владимир Слизовский. Ранее он рассказал, что «сталинку со шпилем» на Московской, 28, смогут капитально отремонтировать только через 20 лет.

ИА «Орелград»


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