Главу орловского фонда капремонта оштрафовали

Об этом сообщили в прокуратуре.

Нарушение выявило подразделение надзорного ведомства по Железнодорожному району.

Как оказалось, фонд капитального ремонта Орловской области слишком неторопливо рассматривал обращения граждан и направлял ответы отправителям. Организация нарушала сроки, установленные законодательством.

В отношении главы орловского фонда возбудили административное дело. В итоге его оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Напомним, данную должность занимает Владимир Слизовский. Ранее он рассказал, что «сталинку со шпилем» на Московской, 28, смогут капитально отремонтировать только через 20 лет.

ИА «Орелград»