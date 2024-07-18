Двоих орловских полицейских приговорили к лишению свободы

Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий.

Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.

Преступление произошло в январе 2023-го года. Сотрудники Управления МВД по городу Орлу незаконно задержали и принудительно доставили 31-летнего мужчину в помещение участкового пункта полиции. При этом не оформлялись необходимые документы.

Затем к орловцу применили насилие, а также специальные средства (наручники). Это тоже происходило за рамками российского законодательства.

Потерпевший пытался возбудить уголовное дело и добиться справедливости. Однако сотрудница полиции, которая принимала участие в незаконном задержании, вынесла постановление об отказе в данном требовании. Таким образом, она совершила дополнительное преступление.

В итоге фигуранты получили три с половиной и три года лишения свободы соответственно. Отбывать наказание придётся в колонии общего режима. Также их лишили специальных званий МВД.

Ранее в пресс-службе областного УМВД сообщали, что данные сотрудники отстранены от работы, а если их вина подтвердится, то они понесут наказание в установленном порядке.

ИА «Орелград»