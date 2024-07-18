В Орле установили четыре опоры Колхозного моста

Работы продолжаются.

О том, что происходит на важном объекте, рассказал мэр города Юрий Парахин. Накануне он побывал тут с проверкой.

Реконструкция ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Задание выполняет ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22», которое строило Красный мост.

Ежедневно над обновлением переправы трудятся около 60 рабочих. В их распоряжении находятся 12 единиц техники.

К настоящему объекту установлены четыре опоры нового моста. Также на объекте устроены клиновидные плиты и резиновые опорные части – это поможет смонтировать балки пролётного строения. Данный процесс начнётся в самое ближайшее время.

В июне готовность моста оценили в 25%.

ИА «Орелград»