В Орле установили четыре опоры Колхозного моста

18.7.2024 | 14:20 Важное, ЖКХ, Новости

Работы продолжаются.

Фото: t.me/parakhin_yuri

О том, что происходит на важном объекте, рассказал мэр города Юрий Парахин. Накануне он побывал тут с проверкой.

Реконструкция ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Задание выполняет ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22», которое строило Красный мост.

Ежедневно над обновлением переправы трудятся около 60 рабочих. В их распоряжении находятся 12 единиц техники.

К настоящему объекту установлены четыре опоры нового моста. Также на объекте устроены клиновидные плиты и резиновые опорные части – это поможет смонтировать балки пролётного строения. Данный процесс начнётся в самое ближайшее время.

В июне готовность моста оценили в 25%.

ИА «Орелград»


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