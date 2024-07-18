Орловцы поставили новый летний рекорд энергопотребления

18.7.2024 | 15:41 ЖКХ, Новости

Это произошло на фоне высоких температур.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом рассказали в филиале «Объединённого диспетчерского управления энергосистемами Центра» (ОДУ Центра).

Накануне, 17 июля, пользователи энергосистемы Орловской области обновили показатель до 401 мегаватт. За это лето рекорд «побивается» уже в третий раз (всё время – в период жары).

В предыдущем году летом максимальное потребление фиксировалось 7 августа. Однако тогда оно составило на 17 мегаватт меньше.

Также максимумы летнего энергопотребления накануне и днём ранее обновились ещё в четырёх регионах ЦФО. В организации это связывают с усиленным использованием систем вентиляции и кондиционирования.

ИА «Орелград»


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