В Орёл снова приедет «Поезд Победы»

Музей на колёсах пробудет в городе три дня.

Орловская область станет следующей остановкой на пути поезда-музея. Все желающие смогут посетить экспозицию с 22 по 24 июля на железнодорожном вокзале Орла.

Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. Выставка воссоздаёт историческую реальность с помощью современных технологий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Получить билет на экскурсию можно на сайте проекта поездпобеды.рф. Для этого надо пройти регистрацию. Она открывается примерно за сутки до прибытия поезда в регион, но заканчивается быстро, так как спрос на посещение поезда велик.

Услуга является бесплатной. После прохождения процедуры билет поступит на электронную почту.

Дети в возрасте от 6 до 11 лет могут посещать «Поезд Победы» только в присутствии родителей. Детям до 6 лет вход воспрещён даже с папой или мамой.

Поезд будет находиться в Орле с 22 по 24 июля. В первый день – с 12 до 19 часов, в последующие – с 10 до 19.

Экскурсионные группы будут сопровождать «Волонтеры Победы».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»