Прокуратура вскрыла земельные нарушения в Орловском округе

Ведомство считает, что участки распределялись неправильно.

Речь идёт о землях, на которые не разграничена государственная собственность. То есть – они не закреплены за конкретным органом исполнительной власти.

Как установила проверка, без проведения торгов участки предоставлялись в аренду гражданам, которые имели статус инвалидов, но при этом официально не подтверждали необходимость в улучшении жилищных условий. Это и являлось нарушением.

Впоследствии, через непродолжительный период времени, такие получатели отчуждали полученные участки в пользу «заведомо заинтересованных лиц». Последние не имели права на первоочередное получение земли, однако по факту обходили закон вышеуказанным способом.

Всё это нарушило права тех, кто действительно должен был получать такие участки без торгов. Сейчас прокуратура оспаривает эти сделки в судебном порядке.

Также в отношении должностных лиц администрации Орловского муниципального округа, допустивших нарушения, проводится процессуальная проверка.

Напомним, недавно выяснилось, что скандальный участок у Плещеевской ЦРБ, взятый под строительство сомнительного медцентра, пытались продать.

ИА «Орелград»