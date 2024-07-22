Орловщина отправила в Туркмению готовую молочную продукцию

22.7.2024 | 15:41 Новости, Экономика

Это произошло впервые.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Новость сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сотрудники ведомства проконтролировали поставку.

Известно, что в иностранное государство отправили 2 тонны 260 килограммов различных видов сыров, а также сырного продукта. Для этого использовался автомобильный транспорт.

В роли отправителя выступило ООО «Первая линия» – предприятие по хранению широкого ассортимента молочных продуктов. Компания прошла соответствующую аттестацию и имеет право экспортировать товар в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Монголию, Таджикистан и Узбекистан.

«Качество и безопасность продукции подтверждены протоколами лабораторных испытаний федеральных аккредитованных лабораторий», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования