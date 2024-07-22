Орловщина отправила в Туркмению готовую молочную продукцию

Это произошло впервые.

Новость сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сотрудники ведомства проконтролировали поставку.

Известно, что в иностранное государство отправили 2 тонны 260 килограммов различных видов сыров, а также сырного продукта. Для этого использовался автомобильный транспорт.

В роли отправителя выступило ООО «Первая линия» – предприятие по хранению широкого ассортимента молочных продуктов. Компания прошла соответствующую аттестацию и имеет право экспортировать товар в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Монголию, Таджикистан и Узбекистан.

«Качество и безопасность продукции подтверждены протоколами лабораторных испытаний федеральных аккредитованных лабораторий», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»