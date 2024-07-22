Орловское управление лесами заключило контракт на поставку БПЛА

22.7.2024 | 17:00 Закон и порядок, Новости

Беспилотники проследят за ситуацией в лесных массивах Орловщины.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Управлением лесами Орловской области получит три беспилотные авиационные системы до 28 декабря текущего года. Также контракт предусматривает прохождение соответствующего обучения. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Беспилотники позволят выявлять и предотвращать нарушения лесного законодательства, а также чрезвычайные ситуации, в первую очередь, пожары. Причём использовать их можно будет как днём, так и ночью.

Каждая из авиасистем будет оснащена четырьмя двигателями. Беспилотники смогут подниматься на высоту до 4 километров, развивать горизонтальную скорость до 50 километров в час и совершать полёты длительностью до 40 минут.

Контракт заключён в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (и федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»). О планах по таким закупкам сообщалось ещё в январе.

ИА «Орелград»


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