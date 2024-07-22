Обещанные укрытия не появились в Орле ко Дню города

Заместитель губернатора отметил, что они были бы кстати.

Вопрос обеспечения безопасности во время празднования 81-й годовщины освобождения Орла от захватчиков рассмотрели на совещании в областной администрации 22 июля.

«Когда закупят укрытия, которые губернатор получал закупить и поставить в начале лета? – поинтересовался замгубернатора Вадим Тарасов. – Вот они бы нам 5 августа, конечно, пригодились».

Отвечать на вопрос было некому, так как представителей управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Орловской области на совещании не было.

Исполняющий обязанности мэра Орла Алексей Степанов заверил, что для каждого мероприятия организовано несколько вариантов схем эвакуации граждан, в зависимости от предполагаемых действий. Они согласованы с МВД и ФСБ по Орловской области. Под каждый график к каждому мероприятию выдается речевой модуль, как людям поступать, пояснил Степанов.

Отметим, тему дополнительных укрытий в местах массового пребывания людей начали поднимать еще весной. Андрей Клычков говорил, что «после второй половины марта мы могли бы приступить к размещению этих объектов».

ИА “Орелград”