Орловская школьница стала миллионным посетителем «Поезда Победы»

Её наградили путёвкой в Карелию.

Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Музей на колёсах, посвящённый Великой Отечественной войне, снова остановился на вокзале Орла сегодня. «Поезд Победы» пробудет в городе три дня.

На торжественном мероприятии в честь прибытия поезда, стало известно, что Светлана Трушакова, ученица школы №3 города Мценска, оказалась миллионным посетителем экспозиции. Орловчанке вручили приз – путёвку на семейное путешествие в Карелию.

«В семье Светланы трепетно хранят память о ее прадедушке – фронтовике Григории Ильиче Слепухине», – отметили в пресс-службе.

Слепухин прошёл всю войну с 1941 по 1945, сначала как телеграфист, а затем как разведчик, сражался на Третьем украинском фронте. После освобождения Белгорода воин был отмечен медалью «За отвагу».

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ИА «Орелград»