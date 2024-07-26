В Орле в больнице Боткина открылась школа для больных диабетом

26.7.2024 | 15:05 Медицина, Новости

Здесь орловцев научат грамотно справляться с заболеванием.

Больница Боткина. Фото: vk.com/zdravorelobl

Новость сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Занятия проводит врач-эндокринолог. Пациенты могут обсудить вопросы, связанные с терапией заболевания, научиться тонкостям техники инъекций и коррекции доз, а также ознакомиться с правилами поведения и питания при диабете.

Чтобы стать учеником школы, сначала надо записаться на приём к эндокринологу. Это можно сделать лично, в регистратуре поликлиники больницы Боткина, или по телефонному номеру 44-56-45.

Напомним, ранее такая школа открылась при поликлинике №3 Орла.

Впервые о создании сети «школ диабета» объявил губернатор Андрей Клычков в своём инвестиционном послании в конце минувшего года.

ИА «Орелград»


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