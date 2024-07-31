Зюганов решил провести отпуск на Орловщине

Глава КПРФ навестит свою пасеку.

Об этом Геннадий Зюганов рассказал изданию Life.ru.

«Там пчёлы уже наносили медку, они зовут, говорят: «Приезжай, угостим»», — рассказал политик.

Впрочем, в Орловской области у Геннадия Зюганова есть и другие планы. В частности, лидер коммунистов собирается заняться в регионе внутрипартийными делами, а также подготовкой к Единому дню голосования.

В этом году он назначен на 8 сентября. Впрочем, в нашем регионе мероприятия не будут масштабными. Тем не менее, на Орловщине пройдут дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления муниципальных образований.

Примет ли Зюганов участие в акциях, приуроченных ко Дню города, пока не известно.

ИА «Орелград»