Зюганов решил провести отпуск на Орловщине

31.7.2024 | 11:00 Новости, Политика

Глава КПРФ навестит свою пасеку.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Об этом Геннадий Зюганов рассказал изданию Life.ru.

«Там пчёлы уже наносили медку, они зовут, говорят: «Приезжай, угостим»», — рассказал политик.

Впрочем, в Орловской области у Геннадия Зюганова есть и другие планы. В частности, лидер коммунистов собирается заняться в регионе внутрипартийными делами, а также подготовкой к Единому дню голосования.

В этом году он назначен на 8 сентября. Впрочем, в нашем регионе мероприятия не будут масштабными. Тем не менее, на Орловщине пройдут дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления муниципальных образований.

Примет ли Зюганов участие в акциях, приуроченных ко Дню города, пока не известно.

ИА «Орелград»


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