Вандалы, напавшие на туйи, попали на камеры

31.7.2024 | 17:00 Важное, Новости, Происшествия

Неизвестные изуродовали деревья на площади Жукова в Орле.

Фото: obl1.ru

Напомним, это произошло в начале текущего месяца. Верхушки деревьев, высаженных на площади вместо уничтоженных ранее, оказались обрезаны. Некоторые туйи потеряли до половины своей длины.

Сегодня «Первый областной» сообщил, что подозреваемые в вандализме оказались зафиксированы на записях камер наружного наблюдения. Об этом рассказали в полиции.

Также в МВД назначили ботаническую экспертизу. В свою очередь, «Спецавтобаза» пообещала провести комплекс восстановительных работ.

Ранее нанесённый ущерб был предварительно оценён администрацией Орла в 325 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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