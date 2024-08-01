Против подрядчика станции умягчения воды возбудили новое дело

«Орёлоблэнерго» выставило претензии на 361 тысячу рублей.
Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел. Суд принял заявление и возбудил производство.
Напомним, станцию пыталось создать ООО «Транком Строй». Объект стоимостью 217,5 миллиона рублей должны были сдать в декабре 2023-го года. Однако этого не произошло.
Контракт был расторгнут. «Объединённый муниципальный заказчик Орла» подал на компанию в суд в связи с необоснованным обогащением. С «Транком Строй» хотят взыскать 94 миллиона.
Также в июле орловское Управление ФАС внесло ООО в реестр недобросовестных подрядчиков.
ИА «Орелград»