Орловец создал кукурузный лабиринт в виде Конька-Горбунка

Объект занял площадь в 6,5 гектара.

Лабиринт создан не с целью развлечения, а для привлечения туристов. Он находится в Верховском районе. Об этом сообщает «Первый областной».

Автора оригинальной инициативы зовут Владимир Якунин. Мужчина узнал о практических навыках по созданию таких лабиринтов на занятиях по образовательному проекту «Школа фермера» (по направлению «Агротуризм»). Они проводились на базе Аграрного университета имени Парахина.

Пройти лабиринт можно разными маршрутами – есть один длинный и несколько коротких. Сделать это туристам помогут загадки-подсказки, установленные в различных точках объекта.

Ранее стало известно, что орловцы стали чаще посещать старинные города России.

ИА «Орелград»