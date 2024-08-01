Ущерб по делам о Дмитровском ЦСОН вырос почти на 300 тысяч

В ближайшее время их рассмотрит суд.

СКР завершил следствие и вынес обвинительное заключение. Дела переданы в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Напомним, речь идёт о фиктивном трудоустройстве трёх граждан в Центр социального обслуживания населения по Дмитровскому району. Обвиняемыми являются директор и главбух учреждения. Дело возбуждалось по статье «мошенничество».

По версии следствия, в январе 2019-го года на работу в центр оформили дочь главного бухгалтера. В феврале 2023-го года – экс-супруга директора. Они не исполняли свои обязанности, но при этом получали заработную плату и другие выплаты.

Кроме того, с января 2019-го года перестала исполнять свои обязанности трудоустроенная в то же учреждение свекровь директора. Таким образом она тоже перешла в разряд фиктивных работников.

Как сообщает прокуратура, материальный ущерб, нанесённый профильному областному департаменту (социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости) оценивается в 2,4 миллиона рублей. Ранее сообщалось о сумме в 2,2 миллиона.

Отметим, что в пресс-релизе Управления Следственного комитета говорится о 2 миллионах 470 тысячах рублей. Из них 1 миллион 270 тысяч незаконно получила дочь главбуха (устроенная на должность инженера-электронщика), остальное – свекровь и экс-супруг директора (соответственно, оформленные как уборщик жилых помещений и слесарь-механик).

Дела возбуждались на основании материалов Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»