В Орле расширили реестр автобусных маршрутов

2.8.2024 | 11:30 Новости, Транспорт

В него внесли три маршрута, которые использовались во время ремонта Красного моста.

Фото: пресс-служба администрации Орла

В соответствующий список внесут маршруты 1Т (“Железнодорожный вокзал – Трамвайное депо”), 3Т (“Улица Пушкина – Завод Медведева”) и 4Т (“Железнодорожный вокзал – Школа №35”). Такое постановление издала администрация Орла.

В тексте постановления указано, что решение принято, в том числе, “на основании заявления на производство земляных работ АО “Квадра” – “Орловская генерация””.

Данные маршруты работали в 2021-2023 годах. Они дублировали трамвайные, отменённые в связи с ремонтом Красного моста.

Можно предположить, что дополнительные маршруты снова понадобились городским властям, чтобы снять неудобства, которые могут повлечь за собой некие запланированные работы.

ИА “Орелград”


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