Мэрия изымет у пяти орловцев землю

2.8.2024 | 10:56 ЖКХ, Новости

Этого требуют планы по реконструкции улицы Авиационной.

Фото: yandex.ru/maps

Все земельные участки находятся в СНТ «Карачевское». Соответствующее постановление размещено на сайте администрации Орла.

В четырёх случаях изымаются части земельных участков. Ещё в одном объект (площадью 561 квадратный метр) переходит из частной в муниципальную собственность полностью.

Также мэрия изымет два летних домика и один гараж. В ближайшее время собственникам должны направить проекты соответствующих соглашений.

Реконструкция Авиационной запланирована на участке между перекрёстками с Карачевским шоссе и улицей Спивака. Длина этого отрезка составляет 1,23 километра.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования