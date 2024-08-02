Мэрия изымет у пяти орловцев землю

Этого требуют планы по реконструкции улицы Авиационной.

Все земельные участки находятся в СНТ «Карачевское». Соответствующее постановление размещено на сайте администрации Орла.

В четырёх случаях изымаются части земельных участков. Ещё в одном объект (площадью 561 квадратный метр) переходит из частной в муниципальную собственность полностью.

Также мэрия изымет два летних домика и один гараж. В ближайшее время собственникам должны направить проекты соответствующих соглашений.

Реконструкция Авиационной запланирована на участке между перекрёстками с Карачевским шоссе и улицей Спивака. Длина этого отрезка составляет 1,23 километра.

ИА «Орелград»