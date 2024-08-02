СМИ сообщили о новом появлении силовиков в ОГАУ

Правоохранители в масках провели выемку документов.

Такую информацию опубликовало издание “Абирег”.

Сотрудники органов проводили мероприятие в главном офисе Орловского государственного аграрного университета. Это происходило сегодня. Люди в масках работали в кабинете начальника финансово-экономического управления вуза Екатерины Рязанцевой и её заместителя Марины Жилиной.

Анонимный истоник издания предположил, что силовиков интерсовали документы, связанные с договорами об охране ОГАУ на текущий и предыдущий годы. “Возбуждено уголовное дело”, – сообщило СМИ.

Ранее в июле в Аграрном университете также проводилась выемка документов. Днём ранее аналогичное мероприятие провели в Федеральном научном центре зернобобовых и крупяных культур, расположенном на Орловщине.

Однако тогда СМИ связали это с другой темой – договорами лизинга сельскохозяйственной техники. Отмечалось, что то дело ведут не местные, а федеральные структуры.

ИА “Орелград”