СМИ сообщили о новом появлении силовиков в ОГАУ

2.8.2024 | 16:00 Важное, Закон и порядок, Новости, Образование

Правоохранители в масках провели выемку документов.

Фото: ИА “Орелград”

Такую информацию опубликовало издание “Абирег”.

Сотрудники органов проводили мероприятие в главном офисе Орловского государственного аграрного университета. Это происходило сегодня. Люди в масках работали в кабинете начальника финансово-экономического управления вуза Екатерины Рязанцевой и её заместителя Марины Жилиной.

Анонимный истоник издания предположил, что силовиков интерсовали документы, связанные с договорами об охране ОГАУ на текущий и предыдущий годы. “Возбуждено уголовное дело”, – сообщило СМИ.

Ранее в июле в Аграрном университете также проводилась выемка документов. Днём ранее аналогичное мероприятие провели в Федеральном научном центре зернобобовых и крупяных культур, расположенном на Орловщине.

Однако тогда СМИ связали это с другой темой – договорами лизинга сельскохозяйственной техники. Отмечалось, что то дело ведут не местные, а федеральные структуры.

ИА “Орелград”


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