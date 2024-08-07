На Орловщине бурно отметят День физкультурника

На 10 августа, субботу, запланирован ряд мероприятий.

Основные из них пройдут в самом центре города, на площадке перед театром имени Тургенева.

В 15 часов праздничное настроение поможет создать солистка кавер-группы «МериДиана» Диана Збинякова. Через полчаса начнётся торжественная часть.

Спортсменам вручат федеральные и региональные награды. Также будут вручены золотые знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне».

Затем перед гостями праздника выступят воспитанники спортшкол и секций.

С 15 до 17 часов на территории перед гостиницей «Салют» будут организованы спортивные активности. Все желающие смогут попробовать свои силы в бадминтоне, увидеть выступления каратистов и боксёров, узнать новое о различных видах спорта. Будет организована полевая кухня.

Вечером того же дня, начиная с 17 часов, состоится благотворительный забег «ПоБерегу». Акцию организует Орловский социальный кластер.

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ИА «Орелград»