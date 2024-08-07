На Орловщине на строительстве ФАПа похитили 8,7 миллиона

Дело в отношении подрядчика передано в суд.

Речь идёт об уже печально известном фельдшерско-акушерском пункте в деревне Мураевка Сосковского района. ООО “Зодчий” построило его в 2018-м. Уже в 2023-м здание, фактически, разрушилось – его признали непригодным для эксплуатации.

Оказалось, что подрядчик использовал при строительстве материалы, не соответствующие документации. Тем не менее, работы приняли и оплатили. ООО получило около 8,7 миллиона рублей, которыми распорядилось по своему усмотрению.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, дело направлено в Урицкий районный суд. В ближайшее время его рассмотрят. Основанием послужили материалы оперативной и розыскной деятельности Управления ФСБ Орловской области.

Отметим, что гендиректора ООО обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах, хотя первоначально ему вменялась статья «оказание небезопасных услуг».

Также ранее сообщалось, что отдельное дело возбудили и в отношении сотрудника «Орелгосзаказчика», принимавшего работы.

ИА “Орелград”