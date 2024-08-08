В “Телеграм” появились фейк-страницы орловского МЧС

Их администраторы пытаются сеять панику среди населения.

Создатели страниц публикуют неправдоподобные сообщения об атаках беспилотников, а также о введении режимов ракетной опасности. Параллельно на страницах публикуется официальная информация ведомства.

В пресс-службе Управления МЧС орловцев просят проявлять внимательность и доверять только настоящим источникам. «Это делается для дезинформации населения и создания паники», – пояснили в ведомстве.

Подлинную информацию от Главного управления МЧС России по Орловской области можно узнать на сайте ведомства, а также в официальных сообществах во “ВКонтакте” и в “Телеграм”.

Ранее стало известно, что орловчанку осудили за невнимание к ребёнку.

ИА “Орелград”