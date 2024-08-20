Дынкович назвал «странным» решение по расчленению Плещеевской ЦРБ

Председатель комитета по здравоохранению высказался в эфире “Парламент. Экспресс”.

Земельный вопрос входил в повестку другого комитета, но напрямую касается медицинского обеспечения граждан. «Волей судьбы» дорога разделила территорию больницы на две части: боксы и стоматология – с одной стороны, сама поликлиника – с другой.

«Уже подана кассация, – сообщил Иван Дынкович. – У нас какое-то странное решение было о том, чтобы разрешить предпринимателю (либо бизнесу) использовать территорию Плещеевской больницы, чтобы провозить строительные грузы для возведения здания, которое будет заниматься, наверно, анализами, какими-то такими вопросами. Здесь мы полностью на стороне и больницы, и департамента здравоохранения, и департамента госимущетсва. Мне не ясно, и доводы достаточно были слабые, (я в суде не был) но из того, что слышал. Почему было принято такое решение? У нас на территории больницы есть разные безопасности, включая антитеррористическую».

Иван Дынкович сообщил, что в сентябре на базе Плещеевской ЦРБ проведут выездное заседание.

На градостроительном комитете Виталий Рыбаков акцентировал внимание на том, что больница потеряла треть площадей. А с ними и возможность развиваться. Он призвал департамент госимущества разобраться, как территория медицинского учреждения с 9 гектаров сжалась до 3. Спорный участок, находящийся в аренде и к которому обязали обеспечить проезд, можно было бы передать обратно ЦРБ, предложил депутат.

Орловский областной суд накануне, 19 августа, выступил с пояснениями, упрекнув СМИ и спикеров в броских заголовках. В сообщении подчеркивают, что предметом разбирательства не было отчуждение земель больницы. Дело рассматривалось в рамках заявленных исковых требований. Судья не вправе выйти за их пределы. Прокуратура настаивала, что сделки аренды земельного участка и купли-продажи незавершенного объекта строительства являются незаконными. Так как фактически никакого объекта нет, а въезд на территорию условного «медцентра» предусмотрен через ЦРБ, что является нарушением антитеррористической защищенности. Войтович С.В., являясь арендатором спорного земельного участка, обратился со встречными требованиями к собственникам смежных земель об устранении препятствий в пользовании его участком, так как предусмотрен запрет передачи в частную собственность земель общего пользования, включая проезды, улицы и дороги, подчеркивают в суде. Кассационных жалоб от иных участников процесса (кроме одного физлица) с момента вступления решения суда в законную силу (на 19 августа) не поступало.

ИА “Орелград”