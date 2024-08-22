В Орле в парке Победы открыли батутный комплекс

22.8.2024 | 10:40 Новости, Спорт

Объект рассчитан на использование в тёплое время года.

Фото: ИА “Орелград”

Комплекс находится прямо под открытым небом. Он состоит из трёх батутов. Новость сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Объект создали силами благотворительного фонда «БлагоДари».

В мэрии напомнили правила пользования батутами. Так, перед заходом на них необходимо разуться. Прыгать надо в носках или «чешках». Также желательно дополнительно защищать руки перчатками. При этом снятую с ног обувь нельзя ставить на батутную зону.

Одновременное использование батута значительным числом посетителей может привести к травмам. Также перед использованием надо убедиться в отсутствии случайных возможных повреждений спортивного снаряда.

Матики безопасности должны быть надёжно прикреплены к раме и соединены между собой. Ходить по ним без необходимости не нужно. Также всегда надо закрывать раму и пружины.

«Использование батута для частных (самостоятельных) тренировок без надзора квалифицированного персонала подразумевает личную ответственность за безопасность», – указали в горадминистрации.

ИА «Орелград»


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