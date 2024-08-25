В Орле признали ненадлежащей рекламу ипотеки

Ответственный за рекламу предприниматель рекламой ее не считал.

Арбитражный суд Орловской области отказал индивидуальному предпринимателю в удовлетворении иска, поданного к региональному Управлению Федеральной антимонопольной службы. ИП просил о признании недействительным решения антимонопольного органа. Предметом спора стала реклама. В октябре 2023 года Банк России в лице его орловского отделения обратился в Орловское УФАС, указав на факт распространения сомнительной рекламы.

На улице Ленина в Орле, в помещении фитнес-клуба, на первом этаже в фойе была замечена конструкция с рекламой компании «Этажи». В банке посчитали, что она содержит признаки нарушения требований Федерального закона «О рекламе» и попросили антимонопольщиков это проверить. Сотрудники Орловского УФАС выезжали на место. Они зафиксировали стенд с информацией, которую сочли рекламой ипотеки.

Из содержания стенда видно, что информация подавалась в сжатом виде, без конкретных призывов к гражданам немедленно идти в конкретную фирму и оформлять ипотеку. Информация содержала как бы отрывочные сведения, такие как «без первого взноса», «без комиссии», «бесплатная консультация», «скидки на ипотеку», «юридическое сопровождение» и «гарантия безопасности сделки». Однако антимонопольщики обратили внимание на то, что внизу был напечатан номер телефона, указан точный адрес и изображен QR-код, который ведет на страницу компании «Этажи».

При рассмотрении дела антимонопольщики установили, что указанная компания рекламодателем не является, поэтому к ней никаких мер предпринято не было. В качестве такового признали ИП, официального представителя компании в Орловской области. Рекламораспространителем был признан фитнес-клуб. Комиссия УФАС признала рекламу ненадлежащей, посчитав, что в ней были нарушены требования закона «О рекламе».

Полагая, что решение УФАС по Орловской области не соответствует закону, индивидуальный предприниматель подал иск. По его мнению, на стенде не было наименования лица, оказывающего финансовые услуги в области ипотечного кредитования, не было условий оказания финансовой услуги и полного перечня предоставления финансовой услуги. Поэтому информация рекламой не является.

«Указанная информация не обращает внимание и не поддерживает интерес к финансовым услугам в области ипотечного кредитования, а значит, не является рекламой по смыслу Закона «О рекламе», – считал истец. Однако довод антимонопольщиков о том, что телефон, адрес и OR-код четко ведут к определенной фирме, оказался для суда убедительным. Решение УФАС признано законным и обоснованным.

ИА «Орелград»