Орловец расплатился фальшивкой в аптеке

Теперь он проведёт в колонии два года.

Как рассказали в прокуратуре области, преступление произошло в ноябре минувшего года. Житель Орловского муниципального округа взял у своего знакомого поддельную купюру номиналом в тысяч рублей. Мужчина расплатился этой фальшивкой в одной из аптек.

Однако в итоге он оказался под следствием и судом. В отношении его знакомого тоже возбудили дело, но выделили его в самостоятельное производство.

В итоге орловца признали виновным по соответствующей статье УК (186, часть 2). Мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима.

«Приговор районного суда не вступил в законную силу», – уточнили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что орловца, который не платил алименты, осудили на 11 месяцев исправительных работ.

ИА «Орелград»