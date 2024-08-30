В Орле сотруднику муниципального заказчика выписали штраф

На этом настояла прокуратура.

Соответствующую проверку проводило подразделение надзорного ведомства по Заводскому району. Прокуроры проконтролировали соблюдение законов при рассмотрении обращений граждан.

Оказалось, что в «Объединённый муниципальный заказчик» Орла обратилось некое юридическое лицо. Однако ответственный сотрудник в положенные сроки не рассмотрел обращение по существу и не ответил на него. Тем самым сотрудник «ОМЗ» нарушил нормы федерального законодательства.

В связи с этим прокуратура возбудила административное дело по специальной статье «нарушение порядка рассмотрения обращений» (5.59 КоАП РФ). Суд признал орловца виновным и оштрафовал на 5 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что орловца оштрафовали за оскорбление сотрудника полиции.

ИА «Орелград»