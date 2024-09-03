В Орловской области ухудшилась ситуация с ковидом

Число заболевших растёт.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области, за истекшую календарную неделю болезнь диагностировали у 270 человек. Таким образом, на каждые 100 тысяч населения региона пришлось по 37,3 вновь заболевших.

На предыдущей неделе регистрировалось 156 новых случаев ковида (или по 21,5 случая на каждые 100 тысяч орловцев). Таким образом, заболеваемость заметно подросла.

Ранее стало известно, что ковид “поднимает голову” в Черноземье. При этом Орловщина как раз являлась наиболее проблемным регионом.

В целом по ОРВИ за последнюю неделю в Орловской области зарегистрировано около 2,4 тысяч обращений. При этом 54% заболевших составляют несовершеннолетние.

ИА “Орелград”