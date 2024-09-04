Придомовой общепит включат в особый реестр

Исключение сделано для ресторанов, расположенных в жилых домах.

Областные власти утвердили «Положение о перечне объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, находящихся в жилых зонах». Исключение сделано для ресторанов. Решение принято в соответствии с законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Правительство Орловской области поручило департаменту промышленности и торговли в срок до 1 ноября 2024 года утвердить перечень указанных объектов общественного питания. Само же постановление вступило в силу с 1 сентября 2024 года. Контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по планированию, экономике и финансам.

Новый перечень будет доступен в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр». Он должен содержать сведения о типе и наименовании объектов общественного питания, адресах их места нахождения. Перечень обещают актуализировать ежеквартально, при помощи системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело». Определять, в каких именно территориальных зонах находятся указанные в перечне объекты общественного питания, будет областное управление градостроительства, архитектуры и землеустройства. Данную информацию оно должно направлять в указанный выше департамент, приказом которого утверждается перечень.

К слову, по данным администрации города Орла, по состоянию на 1 января 2024 года на территории областной столицы насчитывалось 542 предприятия общественного питания. Из них 429 объектов относились к так называемой общедоступной сети, 45 объектов работали в средних образовательных заведениях, 43 – в средних профессиональных и высших образовательных заведениях, 25 – в учреждениях и на промышленных предприятиях.

Всего на начало года на территории города Орла работали: 38 ресторанов на 5508 посадочных мест, 77 баров на 1690 мест, 127 кафе на 6432 места, 178 кофеен на 469 мест, 102 столовых на 10930 мест, 35 закусочных на 624 места, 74 буфета на 1083 места, 34 магазина кулинарии на 47 мест и 35 предприятий быстрого обслуживания на 1085 мест. Доля посадочных мест у предприятий общественного питания общедоступной сети составляет 61,8 процента, или 17 395 мест. Таким образом, на 1000 человек населения города Орла в среднем приходится 58 посадочных мест.

ИА «Орелград»