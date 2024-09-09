Мэр Орла прокомментировал ремонт лицея №32

Юрий Парахин считает, что всё идёт по плану.

Орловский градоначальник лично побывал во всех трёх школах, которые в данный момент находятся на ремонте. В том числе, в лицее №32 имени Воробьёва. О своих впечатлениях он рассказал в соцсетях.

Напомним, ранее в лицей приезжала делегация из облсовета. Подрядчик рассказал депутатам о серьёзных трудностях.

Однако мэр считает, что ремонт идёт в нормальном режиме. В частности, Парахин рассказал, что полностью завершены работы по оштукатуриванию стен, прокладке кабельных линий и ливневой канализации. На 50% выполнены задачи по обустройству вентиляции и утепления, а также по установке оконных блоков. Также проложено 40% от всех запланированных труб.

На крыше лицея уложен первый слой покрытия. Также рабочие приступили к стяжке полов.

Также Парахин остался доволен увиденным в школе №15 и гимназии №39. В ближайшее время учреждениям предстоит подготовить сметы для благоустройства уже не зданий, а расположенных рядом территорий. Это станет финальным этапом комплексного ремонта.

ИА «Орелград»