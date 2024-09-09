Орловскому ветерану ВОВ исполнилось 100 лет

Юбилей отметил Виктор Андреевич Шигин.

Об этом сообщили в региональном отделении движения «Волонтёры Победы». Общественники пришли к ветерану на дом, чтобы поздравить его с важной датой.

«Послушали боевые истории и поблагодарили за мирное небо над головой», – так описали встречу в официальных соцсетях движения.

Виктор Шигин родился 7 сентября 1924 года. В годы Великой Отечественной войны служил в 98 гвардейском батальоне 68 гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в битве на Орловско-Курской дуге. Исполнял обязанности связиста.

Орловец отмечен орденами «Красной звезды» и «Отечественной войны 2 степени», медалями «За Отвагу» (дважды), «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией».

ИА «Орелград»