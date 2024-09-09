В Орле школе на Зеленина требуются учебники и оборудование

Учреждение будут доукомплектовывать уже по ходу учебного года.

Об этом стало известно на сегодняшнем оперативном совещании в областной администрации. О ситуации доложила глава Департамента образования Орловской области Ирина Патронова.

“Требуется, по моим данным, доукомплектование пищеблока, требуется доукомплектование сетей для того, чтобы всё оборудование качественно работало в должной нагрузке”, – уточнила чиновница.

Кроме того, как и сообщалось ранее, школа, рассчитанная на 1225 детей, самая большая в области, примет лишь 1080 детей (по другим данным, 1081 ученика).

Напомним, строительство данного объекта шло долго и сложно. Было возбуждено уголовное дело. Тем не менее, по словам Патроновой, по закону учреждение могло начать работу и в таком, не вполне укомплектованном виде.

ИА “Орелград”