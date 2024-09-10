Мошенники атакуют орловские ПВР

При этом они действуют от имени зампреда областного совета.

Об этом в соцсетях рассказала Лариса Удалова, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов, глава комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности.

По словам орловчанки, неизвестные лица пишут и звонят должностным лицам, а также в пункты временного размещения граждан. При этом они используют фейковые страницы, заведённые на имя Удаловой. Преступники пытаются узнать различную информацию.

«Убедительно прошу не реагировать на такие звонки и сообщения! Все подобные запросы делаются исключительно с официальных контактов по линии административных структур. Не поддавайтесь на провокации!» – написала народная избранница.

Ранее стало известно, что в орловские учреждения зачислили 443 эвакуированных.

ИА «Орелград»