Под Орлом сельхозземлю загрязнили тяжёлыми металлами

Проблемный участок находился в Становском сельском поселении Орловского округа.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора, проблему выявили ещё в августе минувшего года. Участок захламили отходами производства и потребления (на площади 1276 квадратных метров). Также он зарос сорняками (на площади 4,7 гектаров).

Далее специалисты ведомства, отобрав пробы почвы, установили, что в почве превышены показатели по допустимому количеству тяжёлых металлов. Речь идёт о цинке, свинце и меди.

Правообладателем земли является физическое лицо. Ему объявили предостережение. В итоге в текущем месяце гражданин сообщил в Управление о проведении восстановительных работ, приложив подтверждающие документы. Для устранения нарушений провели комплекс агротехнических и мелиоративных мероприятий.

Всего с начала года в Орловской области выявили 15 свалок на землях сельхозназначения. К настоящему моменту ликвидированы 13 из них.

ИА «Орелград»