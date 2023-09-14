Орловцы могут отследить беспилотники через специальное приложение

Его разработали по запросам жителей нашей области.

Мобильное приложение создано силами «Общероссийского народного фронта» Оно называется «радар.нф» и доступно для свободного скачивания на сайте движения. Программа является полностью бесплатной.

Накануне о нём во время прямого эфира в соцсетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Приложение позволяет оперативно оповещать Министерство обороны о подозрительных объектах. Пользователю понадобится только сфотографировать объект, выбрать один из пяти вариантов его возможной принадлежности («беспилотник», «взрыв», «ракета», «ДРГ противника» и «не знаю») и нажать кнопку «сообщить». Вся информация оперативно передаётся в ведомство и сразу же проверяется.

Интересно, что установить его можно только на телефон или смартфон с оперативной системой типа «андроид». Для айфонов оно не подойдёт.

Как дополнительно рассказал «Орёлтаймс» руководитель орловского регионального исполкома «Народного фронта» Владимир Филонов, приложение разработано, в том числе, по просьбе жителей нашей области.

«Чем больше человек будет им пользоваться, тем лучше. К слову, с помощью него уже удалось обезвредить два беспилотника в Брянской области. Сделаем и наш регион безопасней!», — обратился к орловцам Филонов.

ИА «Орелград»