Орловские семьи тратят на ЖКУ каждый десятый рубль

Так считают федеральные эксперты.

«РИА Рейтинг» опубликовало итоги соответствующего исследования за 2023-й год. Эксперты сравнили средние расходы на оплату коммунальных услуг и топлива в разных регионах, а также с данными за 2022-й.

Орловская область заняла 52-е место по стране. Оказалось, что в минувшем году в нашем регионе средняя семья тратила на оплату ЖКУ и топлива 9,7% своих доходов (или по 4402 рубля и 8 копеек). По сравнению с 2022-м показатель немного уменьшился — на 0,2 процентных пункта.

Первые места заняли Астраханская область (6,3%), Калмыкия (6,6%) и Дагестан (6,7%). В конце списка располагаются Амурская область (13,3%), Бурятия (13,4%) и Чукотский АО (14%).

В целом по стране доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах снизилась на 0,6 процентного пункта и составила 9,4%.

ИА «Орелград»