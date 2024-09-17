Найденный в Орле бюст Ежова отдали москвичам

17.9.2024 | 11:00 История, Новости

Находку передали в Государственный центральный музей современной истории России.

Фото: vk.com/memfred33

Об этом в соцсетях сообщил руководитель Орловского отделения ВООПИК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры) Станислав Абакумов.

Бюст пополнил коллекцию музея, расположенного в Москве на Тверской, 21. « Конечно, не для прославления палача, а как дань памяти тем страшным временам», – уточнил Абакумов.

Несколько дней назад орловцы побывали в столице и передали скульптуру представителям данного учреждения. Также были подписаны сопутствующие документы. После этого орловским гостям провели экскурсию по музею.

Отметим, что перед этим бюст отреставрировали. Как уточнил Абакумов, это произошло по инициативе орловского отделения РВИО (Российского военно-исторического общества), а также Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Бюст Ежова нашли в Городском парке Орла в сентябре 2023-го года. Скульптуру извлекли из-под земли во время строительных работ. Интересно, что, по словам Абакумова, поначалу она лежала в куче отработанной земли и не вызывала никакого интереса.Первым внимание на памятник обратил случайный прохожий – ученик одной из школ.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования