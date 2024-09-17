Найденный в Орле бюст Ежова отдали москвичам

Находку передали в Государственный центральный музей современной истории России.

Об этом в соцсетях сообщил руководитель Орловского отделения ВООПИК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры) Станислав Абакумов.

Бюст пополнил коллекцию музея, расположенного в Москве на Тверской, 21. « Конечно, не для прославления палача, а как дань памяти тем страшным временам», – уточнил Абакумов.

Несколько дней назад орловцы побывали в столице и передали скульптуру представителям данного учреждения. Также были подписаны сопутствующие документы. После этого орловским гостям провели экскурсию по музею.

Отметим, что перед этим бюст отреставрировали. Как уточнил Абакумов, это произошло по инициативе орловского отделения РВИО (Российского военно-исторического общества), а также Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Бюст Ежова нашли в Городском парке Орла в сентябре 2023-го года. Скульптуру извлекли из-под земли во время строительных работ. Интересно, что, по словам Абакумова, поначалу она лежала в куче отработанной земли и не вызывала никакого интереса.Первым внимание на памятник обратил случайный прохожий – ученик одной из школ.

ИА «Орелград»