Орловскому ветерану ВОВ исполнилось 103 года

17.9.2024 | 11:20 История, Новости, Общество

Защитника Отечества поздравили городские чиновники.

Фото: vk.com/oreladm

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Свой 103-й день рождения отметил Александр Семёнович Зотов. В годы Великой Отечественной войны он служил в 157-й стрелковой дивизии.

В Севастополе бойца серьёзно ранили, после чего он получил вторую группу инвалидности. Зотов отмечен орденом Отечественной войны второй степени.

Со знаменательной датой ветерана поздравили начальник территориального управления по Заводскому району Маргарита Деркач и начальник городского управления социальной поддержки населения Алла Шайкина. Они лично пришли в гости к орловцу, чтобы пожелать ему всего самого лучшего.

Также ученики школы №51 подготовили для Александра Зотова небольшой парад и поздравили его троекратным «Ура!».

ИА «Орелград»


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