В Верховье не нашлось маневренного жилья

Прокуратура потребовала обязать чиновников его создать.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел дело по административному исковому заявлению районного прокурора, выступившего в интересах неопределенного круга лиц. Иск был подан к администрации Верховского района и содержал требование о признании ее бездействия незаконным и понуждении к совершению действий. В обоснование исковых требований прокурор указал, что ранее была проведена проверка исполнения жилищного законодательства.

Было установлено, что на территории Верховского района до сих пор нет специализированного жилого фонда. Таковой создается из жилищных помещений, принадлежащих муниципальному образованию на праве собственности. Такое жилье исполняет функции маневренного фонда, в котором власти временно размещают, например, пострадавших в результате ЧС граждан, оставшихся без собственного жилья.

По мнению прокуратуры, отсутствие в муниципальном образовании жилых помещений маневренного фонда создает угрозу нарушения прав граждан на жилые помещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также иных обстоятельств, установленных положениями статьей 95 Жилищного кодекса РФ. Кроме того, такая ситуация нарушает конституционные права граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ведь помещения маневренного фонда предназначены и для них.

Рассмотрев административное дело, суд согласился с доводами прокурора и признал незаконным бездействие администрации Верховского района. По мнению суда и надзорного органа, выразилось оно в непринятии мер по созданию маневренного жилого фонда. Также суд обязал районную администрацию создать маневренный жилищный фонд в течение десяти месяцев с момента вступления решения в законную силу. Отметим, что в законную силу оно пока не вступило и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА “Орелград”