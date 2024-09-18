В Орле под «мостом глупости» снова застряла «Газель»

Установленные дорожные знаки не помогли.

Новость сообщили в соцсетях. Публикация вышла в группе «Город Орёл Орловчане Вконтакте». Случай оказался классическим — в узком месте под Александровским мостом застрял фургон на основе автомобиля «ГАЗ».

«Очередная «Газель» не прошла под мостом», – констатировал автор записи.

«Мост требует жертвоприношений», – отозвались в комментариях.

Отметим, что в минувшем году в злополучном месте обновили дорожные знаки. Высоту транспорта, допустимую для проезда здесь, снизили с трёх метров сразу до 1,7 метра. Однако, судя по этому случаю, на ограничения реагируют не все водители.

ИА «Орелград»