В Орле под «мостом глупости» снова застряла «Газель»

18.9.2024 | 17:00 Новости, Происшествия, Транспорт

Установленные дорожные знаки не помогли.

Фото: vk.com/vk_orel

Новость сообщили в соцсетях. Публикация вышла в группе «Город Орёл Орловчане Вконтакте». Случай оказался классическим — в узком месте под Александровским мостом застрял фургон на основе автомобиля «ГАЗ».

«Очередная «Газель» не прошла под мостом», – констатировал автор записи.

«Мост требует жертвоприношений», – отозвались в комментариях.

Отметим, что в минувшем году в злополучном месте обновили дорожные знаки. Высоту транспорта, допустимую для проезда здесь, снизили с трёх метров сразу до 1,7 метра. Однако, судя по этому случаю, на ограничения реагируют не все водители.

ИА «Орелград»


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