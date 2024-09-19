Прокурор Орловской области побывал на «Титанике»

Накануне стало известно, что сроки сдачи объекта в очередной раз перенесли.

Об этом заявили на профильном комитете облсовета. Глава «Орелгосзаказчика» Дмитрий Штыков рассказал, что подрядчику добавили большой объём работы. Текущую степень готовности медцентра он оценил в 50-55%.

Сегодня на объекте побывал прокурор Орловской области Алексей Тимошин, а также главный федеральный инспектор по нашему региону Эдуард Голованев. Также в поездке участвовали представители полиции, областной администрации, заказчика и подрядчика.

Медицинский центр Орловской областной клинической больницы, расположенный на бульваре Победы в Орле, достраивает ООО «Стрела». В настоящее время на объекте работает более 200 человек. «Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком», – отметили в прокуратуре.

В августе общая стоимость работ выросла до 4,1 миллиарда рублей. Так случилось после прохождения госэкспертизы. Вырос и общий объём работ, и количество их видов.

Всю деятельность по строительству и монтажу надо будет завершить до 30 сентября будущего года.

ИА «Орелград»