В Орле вандалы повредили подсветку ротонды

23.9.2024 | 10:45 Новости, Происшествия

Об этом сообщили в соцсетях.

Фото: vk.com/vk_orel

Соответствующие снимки появились в сообществе «Орловчане Вконтакте».

Из них становится ясно, что неизвестные хулиганы порвали или перерезали провода, с помощью которых подсвечивается новая ротонда. Видимо, теперь только что построенному объекту потребуется срочный ремонт.

Напомним, что обновлённое «Дворянское гнездо» открыли в Орле перед последним Днём города. Это было сделано с опозданием примерно на год. В связи с этим подрядчику пришлось заплатить крупный штраф.

Практически сразу после открытия вандалы повредили установленные в сквере деревянные ограждения. Хулиганы выломали перекладины в одной из секций забора.

ИА «Орелград»


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