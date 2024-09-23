В Орле вандалы повредили подсветку ротонды

Об этом сообщили в соцсетях.

Соответствующие снимки появились в сообществе «Орловчане Вконтакте».

Из них становится ясно, что неизвестные хулиганы порвали или перерезали провода, с помощью которых подсвечивается новая ротонда. Видимо, теперь только что построенному объекту потребуется срочный ремонт.

Напомним, что обновлённое «Дворянское гнездо» открыли в Орле перед последним Днём города. Это было сделано с опозданием примерно на год. В связи с этим подрядчику пришлось заплатить крупный штраф.

Практически сразу после открытия вандалы повредили установленные в сквере деревянные ограждения. Хулиганы выломали перекладины в одной из секций забора.

ИА «Орелград»