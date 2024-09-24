За сутки ковидом заразились ещё 80 орловцев

24.9.2024 | 11:20 Важное, Медицина, Новости

Об этом объявил губернатор.

Фото: Администрация Орла

Андрей Клычков обратился к этой теме во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

По его словам, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией продолжает расти. За последние сутки COVID-19 выявили ещё у 80 жителей Орловской области.

«Сезонная заболеваемость с учётом перемены погоды растёт. Синоптики обещают бабье лето, но мы уже фиксируем вспышки заболеваемости… Прошу всех следить за своим здоровьем, за детьми, заниматься спортом», – призвал орловчан губернатор.

Также Клычков напомнил, что, по его мнению, наиболее эффективным способом борьбы с ковидом является вакцинация.

Ранее в Роспотребнадзоре объявили о росте ОРВИ в Орловской области сразу на 55%.

ИА «Орелград»


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