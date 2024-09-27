В Орле согласовали самозахват земли, да еще и со “скидкой”

Занимательный вопрос вошел в повестку заседания горсовета.

С 2012 года АО «ГАЛС» арендует участок 887 кв. м на улице Левый берег реки Орлик. На нем располагаются “дом представительства” почти аналогичной площади и вспомогательные здания. С Тургеневского моста хорошо видна вывеска гостиницы, а также добротный забор, площадка для транспорта и элементы благоустройства, которые находятся на городской земле. Случилось нечто, и компания решила узаконить самозахват. А так как участок располагается в заповедной зоне, потребовалась поддержка депутатов.

Более 10 лет компания пользуется городской землей в центре Орла и никто этого не видел? А у людей палисадник на два метра расширен, и сразу предъявляются претензии, отметил депутат Сергей Елесин. Мэр Орла Юрий Парахин ответил, что как раз в рамках муниципального контроля и было обнаружено нарушение. Исполнительный директор АО «ГАЛС» пояснила, что работает только два года. Собственник умер. Чем он руководствовался, когда вместо 887 кв. метров огородил 1794, она не знает.

На этом странности не закончились. Согласно предоставленному расчету, размер арендной платы за объединенный земельный участок составит в год 231 тысячу рублей. Был применен коэффициент категории арендатора, который занят «бытовым обслуживанием». Фактически же там размещена гостиница. Депутаты приказали пересмотреть размер аренды с учетом использования земли для извлечения выгоды из предоставления помещений для временного проживания. КСП Орла также предложила рассмотреть вопрос о возможном взыскании средств за фактическое использование прилегающего к зданиям земельного участка за последние три года.

Отметим, в октябре 2023 года проходили публичные слушания по проекту межевания территории в целях перераспределения границ земельных участков.

ИА “Орелград”